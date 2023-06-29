Рада расширила перечень документов для подтверждения пребывания в российском плену

Парламентарии одобрили во втором чтении и целом законопроект, которым предусматривается расширение перечня документов для подтверждения пребывания лица в плену в РФ.

Фото: gur.gov.ua

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №9199 о внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" по расширению перечня оснований для установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и приведения отдельных его положений в соответствие с действующим законодательством, которым предусмотрено расширение перечня документов для подтверждения пребывания в плену в РФ.

Законом внесены изменения в Закон Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" и установлено, что факт лишения личной свободы из-за агрессии, то есть пребывание в плену официально также устанавливается документом, который подтверждает участие лица в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. О каком документе речь не указана, однако документами, подтверждающими статус военнослужащих являются, в частности удостоверение участника боевых действий, выдержка из приказа\ов командира, военный билет.

Подтверждение факта лишения личной свободы в результате агрессии РФ, т.е. пребывания в плену необходимо для получения денежной помощи и социальных гарантий, предусмотренных для таких лиц.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины Military Media Center объяснил, как получить справку о пребывании в плену.

Автор: Ярослав Конощук

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