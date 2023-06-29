$2 000 за размещение торгового павильона – в Полтавской области на взятке разоблачили чиновника горсовета

В Полтавской области задержали чиновника горсовета, которого разоблачили на взятке. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, начальник одного из отделов исполнительного комитета Лохвицкого городского совета требовал и получил от местного предпринимателя взятки в размере 2 тысяч долларов США.
За эти средства начальник обещал «содействовать» в выдаче документов на размещение торгового павильона на частном земельном участке.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут судить директора парка Партизанской славы, требовавшего $2 000 за разрешение на размещение кафе-пункта несокрушимости.
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