$2 000 за размещение торгового павильона – в Полтавской области на взятке разоблачили чиновника горсовета

В Полтавской области чиновник горсовета требовал взятки у местного предпринимателя за выдачу разрешительного документа на размещение торгового павильона.

Фото: gp.gov.ua

В Полтавской области задержали чиновника горсовета, которого разоблачили на взятке. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



По данным следствия, начальник одного из отделов исполнительного комитета Лохвицкого городского совета требовал и получил от местного предпринимателя взятки в размере 2 тысяч долларов США.



За эти средства начальник обещал «содействовать» в выдаче документов на размещение торгового павильона на частном земельном участке.



В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.



Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут судить директора парка Партизанской славы, требовавшего $2 000 за разрешение на размещение кафе-пункта несокрушимости.

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