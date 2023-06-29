Убытки на аренде коммунального имущества: экс-чиновник департамента КГГА получил еще одно подозрение

Чиновнику сообщено о подозрении в служебной халатности при начислении аренды, что повлекло ущерб на сумму почти 320 тысяч гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Бывшему директору Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА сообщено о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что между Главным управлением жилищного обеспечения КГГА и коммунальным предприятием был заключен договор аренды нежилых помещений общей площадью 1110 кв. в домах на ул. Владимирская и ул. Крутой спуск.

«В дальнейшем, несмотря на изменения в Методику расчета арендной платы за коммунальное имущество, на протяжении 2016-2019 годов Департаментом ставка аренды по договору не пересматривалась.

В результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей бывшим директором Департамента столичный бюджет недополучил арендные платежи на сумму почти 320 тысяч гривен.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении гражданского иска в интересах Киевского городского совета с целью обеспечения возмещения подозреваемым причиненного ущерба», — говорится в сообщении.

Как известно, Шевченковская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении экс-директора Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА по аналогичному факту служебной халатности при начислении аренды, что повлекло ущерб на сумму 1,1 млн грн.

Судом назначено проведение подготовительного судебного заседания.

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