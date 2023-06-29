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Збитки на оренді комунального майна: експосадовець департаменту КМДА отримав ще одну підозру

18:10, 29 червня 2023
Чиновнику повідомлено про підозру у службовій недбалості при нарахуванні оренди, що спричинило збитки на суму майже 320 тисяч гривень.
Збитки на оренді комунального майна: експосадовець департаменту КМДА отримав ще одну підозру
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Колишньому директору Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що між Головним управлінням житлового забезпечення КМДА та комунальним підприємством був укладений договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 1 110 кв.м. в будинках по вул. Володимирській та вул. Крутий узвіз.

«У подальшому, не зважаючи на зміни до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, впродовж 2016-2019 років Департаментом ставка оренди за договором не переглядалася.

Внаслідок неналежного виконання службових обов’язків колишнім директором Департаменту столичний бюджет недоотримав орендні платежі на суму майже 320 тисяч гривень.

На теперішній час вирішується питання щодо пред’явлення цивільного позову в інтересах Київської міської ради з метою забезпечення відшкодування підозрюваним завданої шкоди», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Шевченківська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ексдиректора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА за аналогічним фактом службової недбалості при нарахуванні оренди, що спричинило збитки на суму 1,1 млн грн.

Судом призначено проведення підготовчого судового засідання.

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