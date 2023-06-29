$2 000 за розміщення торговельного павільйону – на Полтавщині на хабарі викрили посадовця міськради

На Полтавщині посадовець міськради вимагав хабаря у місцевого підприємця за видачу дозвільного документу на розміщення торговельного павільйону.

Фото: gp.gov.ua

На Полтавщині затримали посадовця міськради, якого викрили на хабарі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, начальник одного з відділів виконавчого комітету Лохвицької міської ради вимагав та одержав від місцевого підприємця хабаря у розмірі 2 тисячі доларів США.

За ці кошти начальник обіцяв «посприяти» у видачі документів на розміщення торговельного павільйону на приватній земельній ділянці.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть директора парку Партизанської слави, який вимагав $2 000 за дозвіл на розміщення кафе-пункту незламності.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.