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$2 000 за розміщення торговельного павільйону – на Полтавщині на хабарі викрили посадовця міськради

23:42, 29 червня 2023
На Полтавщині посадовець міськради вимагав хабаря у місцевого підприємця за видачу дозвільного документу на розміщення торговельного павільйону.
$2 000 за розміщення торговельного павільйону – на Полтавщині на хабарі викрили посадовця міськради
Фото: gp.gov.ua
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На Полтавщині затримали посадовця міськради, якого викрили на хабарі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, начальник одного з відділів виконавчого комітету Лохвицької міської ради вимагав та одержав від місцевого підприємця хабаря у розмірі 2 тисячі доларів США.

За ці кошти начальник обіцяв «посприяти» у видачі документів на розміщення торговельного павільйону на приватній земельній ділянці.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть директора парку Партизанської слави, який вимагав $2 000 за дозвіл на розміщення кафе-пункту незламності.

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