Рада в первом чтении поддержала новый порядок использования музейных собраний

Министр культуры Ткаченко отметил, что принятие данного законопроекта обеспечит сохранение Музейного фонда Украины и прозрачность реорганизации музеев.

Фото: Александр Ткаченко

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9129 О внесении изменения в статью 10 Закона Украины «О музеях и музейном деле» о порядке дальнейшего использования музейных собраний в случае реорганизации музеев». 247 голосов «за», сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Принятие этого законопроекта обеспечит сохранение Музейного фонда Украины, прозрачность осуществления реорганизации музеев и усилит значение музеев как инструмента сохранения культурного наследия и формирования современной культуры.

А именно недопущение скрытой ликвидации музеев через механизм их реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) музеев, основанных на государственной и коммунальной формах собственности», - написал он в Телеграм.

Напомним, что Рада поддержала законопроект о безвозмездном проживании во временном жилье для определенных категорий ВПЛ до конца войны.

Также Рада расширила перечень документов для подтверждения пребывания в российском плену

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