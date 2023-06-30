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Украинцы с 2024 года будут через Дію выбирать региональные проекты, которые будет финансировать государство

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий, что со следующего года украинцы смогут через действие выбирать проекты регионального развития, которые будут финансироваться на средства Госфонда регионального развития.

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Депутаты одобрили во втором чтении и в целом законопроект об увеличении штрафа для компаний, нанимающих иностранцев без оформления разрешения на работу.

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Рада увеличила штраф за найм иностранцев без разрешения на работу

07:30, 30 июня 2023
Депутаты одобрили во втором чтении и в целом законопроект об увеличении штрафа для компаний, нанимающих иностранцев без оформления разрешения на работу.
Рада увеличила штраф за найм иностранцев без разрешения на работу
Фото: business.diia.gov.ua
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Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №4411 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по совершенствованию законодательства в сфере миграции, которым, в частности, увеличивается штраф за незаконное трудоустройство иностранцев. За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.

Принятым законом внесены изменения в статью 204 Кодекса об административных правонарушениях и предусмотрен штраф для компании в случае наличия в штате иностранца, работающего без разрешения на работу от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В случае если в компании найдут нелегала, работающего без разрешения на работу, то должностным лицам грозит штраф от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Злостных нарушителей ожидает штраф до 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также вводится административной ответственности за злостное неповиновение законному требованию представителя миграционной службы.

По словам авторов, должностные лица Государственной миграционной службы, как и работники Госпогранслужбы, работники полиции принимают меры по выявлению, задержанию и доставке нелегальных мигрантов, выполняют функции по принудительному выдворению таких лиц из Украины, часто сталкиваясь с проявлениями злостного неповиновения, отказа выполнять законные требования со стороны иностранцев, нелегально находящихся в Украине. При этом административная ответственность за злостное неповиновение нелегалов требованиям работника ГМС не предусмотрена, в то время как за аналогичные действия в отношении должностных лиц органов Госпогранслужбы, полиции и других государственных органов такая ответственность установлена.

Законом  исправляет этого пробел и установливает штраф для нелегалов за злостное неповиновение должностным лицам миграционной службы.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», депутаты поддержали законопроект о противодействии иммиграции путем заключения фиктивных браков.

Автор: Ярослав Конощук

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