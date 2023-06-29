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Украинцы с 2024 года будут через Дію выбирать региональные проекты, которые будет финансировать государство

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий, что со следующего года украинцы смогут через действие выбирать проекты регионального развития, которые будут финансироваться на средства Госфонда регионального развития.

Вовлечение международных партнеров в процесс отбора судей КСУ было заложено в Конституции еще с 2016 года, - Денис Маслов

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  1. В Украине

Некачественный ремонт футбольного поля: в столице в служебной халатности подозревают директора спортивной школы

20:47, 29 июня 2023
Капитальный ремонт футбольного поля в Дарницком районе города Киева был выполнен некачественно, что повлекло ущерб местному бюджету на сумму более 4 млн гривен.
Некачественный ремонт футбольного поля: в столице в служебной халатности подозревают директора спортивной школы
Фото из открытых источников
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В Киеве директора детско-юношеской спортивной школы подозревают в служебной халатности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, небрежное отношение к своим служебным обязанностям директора школы привело к ущербу местному бюджету на сумму более 4 млн гривен

Согласно следственным материалам, спортивной школой был заключен договор о капитальном ремонте футбольного поля в Дарницком районе Киева, и в дальнейшем подписаны акты приемки выполненных работ на сумму более 8 млн гривен.

Указанные работы были полностью оплачены из столичного бюджета. Однако, как выяснилось, половина необходимых ремонтных работ не была выполнена вообще, чем местному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 4 млн гривен.

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