Некачественный ремонт футбольного поля: в столице в служебной халатности подозревают директора спортивной школы

Капитальный ремонт футбольного поля в Дарницком районе города Киева был выполнен некачественно, что повлекло ущерб местному бюджету на сумму более 4 млн гривен.

Фото из открытых источников

В Киеве директора детско-юношеской спортивной школы подозревают в служебной халатности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.



По данным следствия, небрежное отношение к своим служебным обязанностям директора школы привело к ущербу местному бюджету на сумму более 4 млн гривен



Согласно следственным материалам, спортивной школой был заключен договор о капитальном ремонте футбольного поля в Дарницком районе Киева, и в дальнейшем подписаны акты приемки выполненных работ на сумму более 8 млн гривен.



Указанные работы были полностью оплачены из столичного бюджета. Однако, как выяснилось, половина необходимых ремонтных работ не была выполнена вообще, чем местному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 4 млн гривен.

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