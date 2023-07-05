В Киеве подрядчик получил подозрение в завладении 4 млн грн во время ремонта футбольного поля для детей

По данным следствия, капитальный ремонт футбольного поля был полностью оплачен из столичного бюджета на сумму более 8 млн грн, однако половина необходимых ремонтных работ не была выполнена вообще.

В Киеве сообщено о подозрении директору подрядной организации в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, сообщает Киевская городская прокуратура.



Согласно материалам следствия, между руководством детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и подрядной организацией был заключен договор по капитальному ремонту футбольного поля в Дарницком районе города Киева.



Указанные работы были полностью оплачены из столичного бюджета на сумму более 8 млн грн. Однако, как выяснилось, половина необходимых ремонтных работ не была выполнена вообще, чем местному бюджету нанесен ущерб на сумму более 4 млн грн.



Ранее в рамках этого уголовного производства сообщено о подозрении директору ДЮСШ в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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