Ейфелеву вежу в Парижі підсвітять в кольори державного прапора України

Також в центрі Парижу відкриють Київський сквер.

Джерело фото: Francois Mori / AP

У День Незалежності України у центрі французької столиці Парижі відкриють Київський сквер. А ввечері в кольори державного прапора України підсвітять Ейфелеву вежу. Про це у своєму повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні у французькій столиці символічно продемонструють, що Україна є частиною європейської сімʼї. З мером Парижа Анн Ідальго, на її запрошення, разом відкриємо в центрі міста Київський сквер. А ввечері відбудеться церемонія підсвічення Ейфелевої вежі в кольори державного прапора України», – написав Віталій Кличко.

Також Київ та Париж обговорять подальшу співпрацю міст та, зокрема, допомогу в підготовці до наступної зими.

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