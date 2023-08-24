Рада создала комиссию, которая будет разрабатывать основы госполитики по взаимодействию с национальными движениями в рф

В состав специальной комиссии Рады войдут представители разных фракций и групп.

В четверг, 24 августа, Верховная Рада создала Временную специальную комиссию ВРУ по разработке основных принципов государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов россии. Об этом сообщили нардепы на своих страницах в соцсетях.

За постановление №9617 свои голоса «за» отдали 264 нардепа.

Главой Комиссии стала Ярослава Юрчишина. В состав Комиссии войдут представители разных фракций и групп.

Напомним, еще в 2019 году Рада приняла обращение к мировому сообществу в защиту прав коренных народов россии, а в 2022 – призвала мир поддержать их самоопределение.

Ранее сообщалось, что Кабмин создал Национальную комиссию по вопросам крымскотатарского языка.

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