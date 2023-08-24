Как восстановить пароль на сайте видеоконференцсвязи для участия судебном заседании

Восстановление пароля возможно только для учетных записей с типом «Помещение».

В Государственном предприятии «Центр судебных сервисов» рассказали, возможно ли восстановить пароль на сайте подсистемы видеоконференцсвязи (ВКС).

Так, там объяснили, что восстановление пароля возможно только для учетных записей с типом «Помещение».

Для восстановления пароля необходимо выбрать пункт «Вход для залов судебных заседаний, учреждений предварительного заключения, учреждений исполнения наказаний и медицинских учреждений», перейти по ссылке Восстановление пароля, выбрав соответствующий пункт на портале (здесь) как показано на фото ниже.

Источник фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua

Подсистема видеоконференцсвязи обеспечивает участникам дела возможность участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с помощью своего Электронного кабинета и технических средств.

ВКЗ также обеспечивает пользователям возможность участвовать в заседаниях других органов и учреждений системы правосудия в режиме видеоконференции.

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