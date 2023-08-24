В Киевской области задержали агента, который «готовил» обстрел киевских ТЭЦ во время отопительного сезона

Злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого российская военная разведка дистанционно завербовала в начале войны.

Фото: СБУ

В Киевской области СБУ задержала вражеского агента, который «готовил» обстрел киевских ТЭЦ во время отопительного сезона.

По данным следствия, злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого российская военная разведка дистанционно завербовала в начале вторжения.

СБУ сообщает, что, прикрываясь ведением страхового бизнеса, он инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования.

Но на самом деле агент использовал эту тему как повод, чтобы узнать от собеседников максимум информации о фактах и последствиях российских прилетов по украинским объектам критической инфраструктуры.

Как пишет СБУ, его интересовали сведения о масштабах повреждений и актуальном техническом состоянии атакуемых агрессором электростанций в Киеве.

Все полученные разведданные вражеский агент передавал через мессенджер своему московскому «куратору» – кадровому сотруднику российского игры.

Разведывательная информация требовалась для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона.

Мужчину задержали по месту его жительства в одном из поселков Киевской области.

Во время обыска у него был обнаружен мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Вражескому агенту сообщили о подозрении в государственной измене. Сейчас он под стражей.

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