«Неудачное контрнаступление» и «массовая мобилизация»: в разведке предупредили о новых российских фейках

В ГУР сообщили, что в Кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины.

Страна-агрессор рф готовится к очередному этапу информационной войны. В Кремле утвердили очередные пропагандистские нарративы, которые должны дискредитировать Украину и оказать влияние на ее поддержку западными партнерами. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как стало известно, 25 августа в администрации Путина состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.



В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, вовлеченных в проведение операций в информационной сфере.



Темой совещания было утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.



По данным разведки, в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:



1. "Массовая мобилизация":

якобы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;

якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.

2. "Уныние украинских партнеров в возможности победы":

мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";

фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США по поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.

3. "Украинское контрнаступление не имеет успехов":

якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;

якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины;

поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

4. "Тотальная коррупция":

якобы государство не борется с коррупцией - "бюджет разворовывается, закупки не производятся";

якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.

5. "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:

якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;

"развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;

"свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;

"Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;

украинские власти якобы "сдают" Купянск.

"Чтобы не поддаваться враждебной пропаганде, Главное управление разведки Министерства обороны Украины упорно призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации!", - подчеркнули в ГУР.

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