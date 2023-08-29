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  1. В Украине

«Неудачное контрнаступление» и «массовая мобилизация»: в разведке предупредили о новых российских фейках

14:57, 29 августа 2023
В ГУР сообщили, что в Кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины.
«Неудачное контрнаступление» и «массовая мобилизация»: в разведке предупредили о новых российских фейках
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Страна-агрессор рф готовится к очередному этапу информационной войны. В Кремле утвердили очередные пропагандистские нарративы, которые должны дискредитировать Украину и оказать влияние на ее поддержку западными партнерами. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как стало известно, 25 августа в администрации Путина состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, вовлеченных в проведение операций в информационной сфере.

Темой совещания было утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.

По данным разведки, в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:

1. "Массовая мобилизация":

  • якобы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
  • якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.

2. "Уныние украинских партнеров в возможности победы":

  • мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";
  • фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США по поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.

3. "Украинское контрнаступление не имеет успехов":

  • якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;
  • якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины;
  • поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

4. "Тотальная коррупция":

  • якобы государство не борется с коррупцией - "бюджет разворовывается, закупки не производятся";
  • якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.

5. "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:

  • якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
  • "развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
  • "свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;
  • "Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;
  • украинские власти якобы "сдают" Купянск.

"Чтобы не поддаваться враждебной пропаганде, Главное управление разведки Министерства обороны Украины упорно призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации!", - подчеркнули в ГУР.

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