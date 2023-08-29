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Послы G7 встретились со Стефанчуком для обсуждения судебной реформы и усиления НАБУ и САП

11:41, 29 августа 2023
Послы стран Большой семерки встретились со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Послы G7 встретились со Стефанчуком для обсуждения судебной реформы и усиления НАБУ и САП
Источник фото: twitter.com/G7AmbReformUA
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Послы стран G7 провели встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Об этом они сообщили в Твиттере.

«На сегодняшней встрече с Русланом Стефанчуком послы G7 обсудили работу над судебной и антикоррупционной реформой.

Мы также подтвердили важность своевременного восстановления системы декларирования активов для обеспечения максимальной прозрачности, нового определения политически значимых деятелей, укрепления антикоррупционных учреждений, таких как САП и НАБУ и улучшения корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с указаниями ОЭСР», - отметили они.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук заявил, что коррупцию необходимо приравнять к государственной измене.

Также Владимир Зеленский отметил, что «многим ребятам, работающим в антикоррупционных органах, он очень благодарен», но они должны предлагать системные решения – не просто расширить штат.

Как известно, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко 16 августа сообщил, что САП необходимо как увеличение количества прокуроров САП, так и усиление ее административного потенциала.

Также в августе сообщили о необходимости увеличения штата судей ВАКС и АП ВАКС на 24 судьи в связи с постепенно возрастающей нагрузкой на судей. В связи с увеличением количества судей ВАКС и работников аппарата на 2024 год Антикорсуд нуждается в дополнительно 101 млн грн в бюджете на 2024 год, отметил в обращении в Кабмин и Минфин Высший совет правосудия.

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос также считает необходимым увеличить количество детективов на 300 человек.

Источник фото: twitter.com/G7AmbReformUA

Автор: Наталья Мамченко

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