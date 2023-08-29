Забрала из заведения аванс, который не платила: суд наказал дерзкую мошенницу

Мошенница завладела денежными средствами потерпевших на сумму 6 000 гривен.

Жительница Киевской области предстала перед судом – она мошенническим путем завладела чужими средствами. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

В ведомстве отметили, что неоднократно судимая 26-летняя жительница Киевской области путем обмана персонала досуговых заведений города Черкассы завладевала денежными средствами клиентов, оставленными в качестве аванса.

«Женщина представлялась клиенткой заведения, которая оставила авансовый платеж для проведения мероприятия и просила вернуть деньги в связи с непредсказуемыми обстоятельствами», - говорится в сообщении.

Таким образом, мошенница завладела денежными средствами потерпевших на сумму 6 000 гривен.

Суд признал женщину виновной в совершении указанных уголовных правонарушений и назначил наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 18-летнему уроженцу Запорожской области по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Также в Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников.

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