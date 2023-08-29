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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Военнообязанный по религиозным убеждениям просил направить его на альтернативную службу, - Верховный Суд обратил внимание, что суды не выяснили всех обстоятельств и отменил приговор

Верховный Суд отменил приговор суда первой инстанции, поскольку тот не обосновал вывод о том, что обвиняемый не имеет права на прохождение альтернативной службы, хотя он считал, что имеет такое право в связи со своими религиозными убеждениями.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Водитель купил судебное решение в свою пользу, но потом потерял и деньги, и водительское удостоверение

Столичные мошенники продолжают подделывать судебные решения по ст. 130.

Когда нет необходимости начинать судебное разбирательство сначала в случае замены судьи по уголовному делу, – позиция Верховного Суда

До замены судьи судебное разбирательство по этому делу уже длилось 5 лет, и за это время был исследован значительный объем доказательств, в частности, допрошено 36 свидетелей и изучено 59 томов других доказательств.

  1. В Украине

В Киеве на проспекте Отрадном на свалке нашли подозрительный предмет – предположительно гранату

14:19, 29 августа 2023
На место происшествия вызвали взрывотехников.
В Киеве на проспекте Отрадном на свалке нашли подозрительный предмет – предположительно гранату
Источник фото: facebook.com/kyivpatrol
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В Киеве граждане заявили о двух опасных находках, которые обнаружили на улице.

Так в Патрульной полиции Киева рассказали, что первое событие произошло на улице Академика Билецкого, где патрульных остановил мужчина и указал на предмет, похожий на гранату.

Другое событие произошло на проспекте Отрадном. Там гражданин увидел подозрительный предмет на свалке.

На места происшествия вызвали взрывотехников.

Ранее мы рассказывали, что людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал с гранатой.

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