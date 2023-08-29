В Киеве на проспекте Отрадном на свалке нашли подозрительный предмет – предположительно гранату

На место происшествия вызвали взрывотехников.

Источник фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве граждане заявили о двух опасных находках, которые обнаружили на улице.

Так в Патрульной полиции Киева рассказали, что первое событие произошло на улице Академика Билецкого, где патрульных остановил мужчина и указал на предмет, похожий на гранату.

Другое событие произошло на проспекте Отрадном. Там гражданин увидел подозрительный предмет на свалке.

На места происшествия вызвали взрывотехников.

Ранее мы рассказывали, что людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал с гранатой.

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