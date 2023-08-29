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Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.

Коли немає необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку в разі заміни судді у кримінальній справі, – позиція Верховного Суду

До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

  1. В Україні

У Києві на проспекті Відрадному на звалищі знайшли підозрілий предмет – ймовірно гранату

14:19, 29 серпня 2023
На місце події викликали вибухотехніків.
У Києві на проспекті Відрадному на звалищі знайшли підозрілий предмет – ймовірно гранату
Джерело фото: facebook.com/kyivpatrol
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У Києві громадяни заявили про дві небезпечні знахідки, які виявили на вулиці.

Так у Патрульній поліції Києва розповіли, що перша подія сталася на вулиці Академіка Білецького, де патрульних зупинив чоловік та вказав на предмет, схожий на гранату.

Інша подія відбулася на проспекті Відрадному. Там громадянин побачив підозрілий предмет на звалищі.

На місця подій викликали вибухотехніків.

Раніше ми повідомляли, що людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з гранатою.

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