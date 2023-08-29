У Києві на проспекті Відрадному на звалищі знайшли підозрілий предмет – ймовірно гранату

На місце події викликали вибухотехніків.

Джерело фото: facebook.com/kyivpatrol

У Києві громадяни заявили про дві небезпечні знахідки, які виявили на вулиці.

Так у Патрульній поліції Києва розповіли, що перша подія сталася на вулиці Академіка Білецького, де патрульних зупинив чоловік та вказав на предмет, схожий на гранату.

Інша подія відбулася на проспекті Відрадному. Там громадянин побачив підозрілий предмет на звалищі.

На місця подій викликали вибухотехніків.

Раніше ми повідомляли, що людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з гранатою.

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