Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з гранатою

Чоловік прямував до Дубаю.

Варшавський аеропорт Шопена у понеділок, 28 серпня, евакуювали через чоловіка, який віз гранату і чотири патрони.

Про це повідомляє «RMF FM».

Як зазначається, о 15:05 під час перевірки ручної поклажі 41-річного громадянина Південно-Африканської Республіки було виявлено боєприпаси. Як пише «RMF FM», йдеться про чотири патрони калібру 5,56 міліметра.

На цій підставі було проведено огляд зареєстрованого багажу пасажира, повідомила речниця прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська. Там знайшли бойову гранату.

Відомо, що чоловік прямував з України до Дубаю.

У зв’язку зі знахідками було прийнято рішення про зупинку руху та евакуацію терміналу вильоту. Загалом з аеропорту було евакуйовано близько 400 осіб.

Прикордонники затримали громадянина ПАР. У вівторок його мають доставити до суду.

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