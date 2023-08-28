Міністр оборони Олексій Резніков зробив заяву щодо мобілізації в Україні

Резніков заявив, план мобілізації, який був затверджений Верховною Радою, ще не виконаний.

Міністр оборони Олексій Резніков на прес-конференції заявив, що немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності.

«План мобілізації, який був затверджений Верховною Радою, ще не виконаний. Нам немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності», - сказав він.

При цьому міністр розповів, чи буде обговорюватися питання щодо збільшення планки мобілізації.

«Я не думаю, що найближчими місяцями буде питання щодо збільшення планки мобілізації», - додав Резніков.

Водночас член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни.

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