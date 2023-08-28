Министр обороны Алексей Резников сделал заявление по поводу мобилизации в Украине

Резников заявил, что план мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не исполнен.

Министр обороны Алексей Резников пресс-конференции заявил, что нет необходимости объявлять новую мобилизацию для увеличения численности.

«План мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не исполнен. Нам нет необходимости объявлять новую мобилизацию для увеличения численности», - сказал он.

При этом министр рассказал, будет ли обсуждаться вопрос об увеличении планки мобилизации.

«Я не думаю, что в ближайшие месяцы будет вопрос об увеличении планки мобилизации», - добавил Резников.

В то же время, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский отметил, что все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны.

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