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Имущество Окружного админсуда Киева передадут Хозяйственному суду Киева

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Опубликованы изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Очередной ранг может быть присвоен только в случае, когда предыдущий ранг был присвоен государственному служащему больше года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

Кабмин ограничил количество чиновников, которых могут командировать за границу на работу в международные организации

Предельная численность госслужащих, которые могут находиться в служебной командировке в секретариатах международных организаций и представительствах международных организаций за счет бюджетных средств за границей, составит 15 человек.

Кабмин опубликовал Порядок осуществления обмена медицинскими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения и военкоматами

Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

  1. В Украине

Министр обороны Алексей Резников сделал заявление по поводу мобилизации в Украине

19:39, 28 августа 2023
Резников заявил, что план мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не исполнен.
Министр обороны Алексей Резников сделал заявление по поводу мобилизации в Украине
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Министр обороны Алексей Резников пресс-конференции заявил, что нет необходимости объявлять новую мобилизацию для увеличения численности. 

«План мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не исполнен. Нам нет необходимости объявлять новую мобилизацию для увеличения численности», - сказал он.

При этом министр рассказал, будет ли обсуждаться вопрос об увеличении планки мобилизации.

«Я не думаю, что в ближайшие месяцы будет вопрос об увеличении планки мобилизации», - добавил Резников.

В то же время, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский отметил, что все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны.

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