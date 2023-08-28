В Раде ответили, ждать ли усиления мобилизации в Украине

В настоящее время предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет.

Фото: unian.ua

В Украине мобилизация производится в плановом режиме. Дополнительных предпосылок для усиления призыва нет. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире телемарафона.

Он отметил, что с первых дней войны в Украине проходят «совершенно плановые» мобилизационные мероприятия. В частности, как пояснил он, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручают повестки тем военнообязанным, военно-учетные специальности которых нужны на фронте, на передовой линии.

«В Украине на данный момент каких-либо необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет. Все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны», – сказал он.

Также он напомнил, что война приводит к потерям – есть погибшие и раненые военные, так что потери нужно восполнять.

«Соответственно территориальные центры продолжают комплектовать те военные подразделения, которые понесли потери. Кроме того, поскольку мы пытаемся сформировать резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и деоккупацию всей территории, формируются новые военные подразделения. Их также необходимо снабжать соответствующими военнослужащими», - заявил нардеп.

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