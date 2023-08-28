В Японии автошкола разрешила водителям сесть за руль в нетрезвом виде для «профилактики»

Эксперимент показал водителям опасность вождения в нетрезвом виде.

Фото из открытых источников

В Японии автошкола предложила водителям сесть за руль после употребления алкоголя, чтобы показать опасность вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает The Guardian.

Так, автошкола Chikushino в городе Фукуока сначала предложила трезвым водителям преодолеть три участка дороги – зигзаг с препятствиями, S-образную дорогу и дорогу с крутыми поворотами.

Затем участники употребляли алкоголь и еще раз пытались проделать такой путь под наблюдением инструкторов. Однако качество вождения очень снижалось: кто-то выезжал на встречную полосу, превышал скорость и т.д.

Этой акцией полиция Японии и инструкторы хотят убедить водителей никогда не садиться за руль в нетрезвом виде.

«Мы дадим вам возможность почувствовать, насколько меняется ваше вождение до и после употребления алкоголя», - сказал представитель школы.

Инициатива также призвана почтить память троих детей, погибших от рук нетрезвого водителя 17 лет назад. Жертвами ДТП стали двое мальчиков в возрасте 3 и 4 лет и их годовалая сестра. В автомобиль их семьи врезался пьяный работник муниципальной администрации.

Среди водителей, участвовавших в недавнем эксперименте в Фукуоке, были две репортерши из газеты Mainichi Shimbun. Одна из них выпила и села за руль, а другая наблюдала за коллегой.

Репортер Хьелим Ха выпила 350-миллилитровую банку пива, а также по чашке сливового вина «умелю» и спиртного напитка «шечу» в течение часа.

Несмотря на холодные руки, учащенное сердцебиение и покрасневшее лицо, Ха чувствовала, что способна управлять автомобилем. То же самое во время допроса сказал водитель, сбивший троих детей в 2006 году.

В японской полиции говорят, что многие водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии и не попадают в аварии, чувствуют непобедимость и хотят повторять свои подвиги.

Однако вероятность смерти от ДТП в 7 раз выше, когда водитель употреблял алкоголь по сравнению с авариями, в которые попадали трезвые водители.

«Мы призываем людей должным образом управлять рисками перед употреблением алкоголя, например, не ехать в паб на машине. Учитывать, что если они под хмельком, то не смогут принимать нормальные решения», – сказал заместитель начальника отдела полиции по безопасности дорожного движения Фукуоки.

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