Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Здобуття другої вищої освіти не заважатиме мобілізації особи, — Федір Веніславський анонсував законопроект

За словами Федора Веніславського, зараз мають місце зловживання, коли чоловіки йдуть отримувати другу вищу освіту і таким чином уникають мобілізації.

У Раді зареєстрували законопроект про прирівняння корупції до держзради

Раніше прирівняння корупційних злочинів до державної зради анонсував Володимир Зеленський.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Верховний Суд залишив в силі вирок лікарям-акушерам, які встановили неправильний діагноз, через що настала смерть потерпілої

ККС ВС: Для кваліфікації неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником не має значення, до якої категорії лікуючих лікарів належить винний – він безпосередньо обраний пацієнтом чи його призначено керівником закладу охорони здоров’я.

  1. У світі

У Японії автошкола дозволила водіям сісти за кермо напідпитку задля «профілактики»

15:49, 28 серпня 2023
Експеримент показав водіям небезпеку водіння напідпитку.
У Японії автошкола дозволила водіям сісти за кермо напідпитку задля «профілактики»
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Японії автошкола запропонувала водіям сісти за кермо після вживання алкоголю, щоб показати небезпеку водіння напідпитку. Про це повідомляє The Guardian

Так, автошкола Chikushino в місті Фукуока спочатку запропонувала тверезим водіям подолати три ділянки дороги – зигзаг з перешкодами, S-подібну дорогу і дорогу з крутими поворотами.

Потім учасники вживали алкоголь і ще раз намагалися подолати такий шлях під наглядом інструкторів. Однак якість водіння дуже знижувалася: хтось виїжджав на зустрічну смугу, перевищував швидкість тощо. 

Цією акцією поліція Японії та інструктори хочуть переконати водіїв ніколи не сідати за кермо в нетверезому вигляді.

«Ми дамо вам можливість відчути, наскільки змінюється ваше водіння до і після вживання алкоголю», – сказав представник школи.

Ініціатива також покликана вшанувати пам'ять трьох дітей, загиблих від рук нетверезого водія 17 років тому. Жертвами ДТП стали двоє хлопчиків у віці 3 і 4 років та їхня однорічна сестра. В автівку їхньої сім'ї врізався п’яний працівник муніципальної адміністрації.

Серед водіїв, які брали участь у нещодавньому експерименті в Фукуоці, були дві репортерки з газети Mainichi Shimbun. Одна з них випила і сіла за кермо, а інша спостерігала за колегою.

Репортерка Х'єлім Ха випила 350-мілілітрову банку пива, а також по чашці сливового вина «умешу» і спиртного напою «шочу» протягом години.

Незважаючи на холодні руки, прискорене серцебиття і почервоніле обличчя, Ха відчувала, що здатна керувати автомобілем. Те ж саме під час допиту сказав водій, який збив трьох дітей у 2006 році.

У японській поліції кажуть, що багато водіїв, які сідають за кермо в нетверезому стані і не потрапляють в аварії, відчувають непереможність і хочуть повторювати свої «подвиги».

Однак ймовірність смерті від ДТП у 7 разів вища, коли водій вживав алкоголь, у порівнянні з аваріями, в які потрапляли тверезі водії.

«Ми закликаємо людей належним чином управляти ризиками перед вживанням алкоголю, наприклад, не їхати в паб на машині. Зважати на те, що коли вони напідпитку, то не зможуть приймати нормальні рішення», – сказав заступник начальника відділу поліції з безпеки дорожнього руху Фукуоки.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області