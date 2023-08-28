У Японії автошкола дозволила водіям сісти за кермо напідпитку задля «профілактики»

Експеримент показав водіям небезпеку водіння напідпитку.

Фото з відкритих джерел

У Японії автошкола запропонувала водіям сісти за кермо після вживання алкоголю, щоб показати небезпеку водіння напідпитку. Про це повідомляє The Guardian.

Так, автошкола Chikushino в місті Фукуока спочатку запропонувала тверезим водіям подолати три ділянки дороги – зигзаг з перешкодами, S-подібну дорогу і дорогу з крутими поворотами.

Потім учасники вживали алкоголь і ще раз намагалися подолати такий шлях під наглядом інструкторів. Однак якість водіння дуже знижувалася: хтось виїжджав на зустрічну смугу, перевищував швидкість тощо.

Цією акцією поліція Японії та інструктори хочуть переконати водіїв ніколи не сідати за кермо в нетверезому вигляді.

«Ми дамо вам можливість відчути, наскільки змінюється ваше водіння до і після вживання алкоголю», – сказав представник школи.

Ініціатива також покликана вшанувати пам'ять трьох дітей, загиблих від рук нетверезого водія 17 років тому. Жертвами ДТП стали двоє хлопчиків у віці 3 і 4 років та їхня однорічна сестра. В автівку їхньої сім'ї врізався п’яний працівник муніципальної адміністрації.

Серед водіїв, які брали участь у нещодавньому експерименті в Фукуоці, були дві репортерки з газети Mainichi Shimbun. Одна з них випила і сіла за кермо, а інша спостерігала за колегою.

Репортерка Х'єлім Ха випила 350-мілілітрову банку пива, а також по чашці сливового вина «умешу» і спиртного напою «шочу» протягом години.

Незважаючи на холодні руки, прискорене серцебиття і почервоніле обличчя, Ха відчувала, що здатна керувати автомобілем. Те ж саме під час допиту сказав водій, який збив трьох дітей у 2006 році.

У японській поліції кажуть, що багато водіїв, які сідають за кермо в нетверезому стані і не потрапляють в аварії, відчувають непереможність і хочуть повторювати свої «подвиги».

Однак ймовірність смерті від ДТП у 7 разів вища, коли водій вживав алкоголь, у порівнянні з аваріями, в які потрапляли тверезі водії.

«Ми закликаємо людей належним чином управляти ризиками перед вживанням алкоголю, наприклад, не їхати в паб на машині. Зважати на те, що коли вони напідпитку, то не зможуть приймати нормальні рішення», – сказав заступник начальника відділу поліції з безпеки дорожнього руху Фукуоки.

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