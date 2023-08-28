Україна може почати використовувати винищувачі F-16 навесні 2024 року, — Резніков

Міністр оборони підкреслив, що для використання F-16 в Україні потрібно підготувати інфраструктуру.

Фото: УП

Україна може почати використовувати на фронті літаки F-16 навесні 2024 року. На підготовку інфраструктури для таких літаків в країні необхідно 6 місяців. Про це в інтерв'ю Bild повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Я сказав би, що це (поява F-16 на фронті, - ред.) може відбутися навесні наступного року, тому що ми почали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків", - заявив Резніков.

За його словами, для використання літаків в Україні необхідно підготувати інфраструктуру.

"Це має зайняти як мінімум шість місяців, а може, і трохи більше", - додав міністр оборони.

Резніков зауважив, що поява винищувачів на фронті може "змінити правила гри" у війні.

"Ми повинні покласти край домінуванню рф в небі, за межами поля бою. Літаки F-16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто наших міст. Для нас це було б великим проривом. Дуже великим", - зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, що у Повітряних силах розповіли, що потрібно Україні для переваги у небі.

Також США у вересні почнуть готувати українських пілотів на F-16.

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