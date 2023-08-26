Одних F-16 замало: у Повітряних силах розповіли, що потрібно Україні для переваги у небі

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ЗСУ потребують потужних радарів та ракет.

Фото: military.com

Для того, щоб отримати перевагу у небі, Україні необхідні не лише західні винищувачі F-16. Захисники, зокрема, потребують потужних радарів та ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Радари, потужні ракети повинні бути у нашої авіації. Ми не повинні поступатися тим самим Су-35. Таким чином ми зможемо завоювати перевагу у повітрі”, – зазначив він.

За його словами, є багато типів ракет для авіації, а також їхньої модифікації для ураження цілей на різних відстанях. Наприклад, авіаційна керована ракета AIM-120 AMRAAM, яка є на озброєнні у НАТО. Саме вони необхідні для зенітного комплексу NASAMS, який Україна отримала від партнерів.

"Авіаційні засоби ураження - це дуже дорога річ. Ракета для NASAMS коштує півмільйона доларів... Є ракети AIM-120 AMRAAM модифікацій, які можуть вражати цілі до 180 км. Цього достатньо, що загрожувати російським Су-35", – додав Ігнат.

Зазначимо, що раніше низка європейських країн погодилися провести навчання українських пілотів на F-16.

Так, Португалія готова приєднатися до навчань українських пілотів на F-16.

Також США у вересні почнуть готувати українських пілотів на F-16.

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