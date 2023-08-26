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Одних F-16 маловато: в Воздушных силах рассказали, что нужно Украине для превосходства в небе

17:41, 26 августа 2023
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ВСУ нуждаются в мощных радарах и ракетах.
Одних F-16 маловато: в Воздушных силах рассказали, что нужно Украине для превосходства в небе
Фото: military.com
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Для того чтобы получить преимущество в небе, Украине необходимы не только западные истребители F-16. Военные нуждаются в мощных радарах и ракетах. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Советы, мощные ракеты должны быть у нашей авиации. Мы не должны уступать тем самым Су-35. Таким образом мы сможем завоевать преимущество в воздухе”, – отметил он.

По его словам, есть много типов ракет для авиации, а также их модификации для поражения целей на разных расстояниях. Например, авиационная управляемая ракета AIM-120 AMRAAM, находящаяся на вооружении в НАТО. Именно они необходимы для зенитного комплекса NASAMS, который получила Украина от партнеров.

"Авиационные средства поражения – это очень дорогая вещь. Ракета для NASAMS стоит полмиллиона долларов... Есть ракеты AIM-120 AMRAAM модификаций, которые могут поражать цели до 180 км. Этого достаточно, что угрожать российским Су-35", – добавил Игнат.

Отметим, что ранее ряд европейских стран согласились провести обучение украинских пилотов на F-16.

Так, Португалия готова присоединиться к учениям украинских пилотов на F-16.

Также США в сентябре начнут готовить украинских пилотов на F-16.

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