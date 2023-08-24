Португалия готова присоединиться к учениям украинских пилотов на F-16 - Зеленский

Португалия присоединится к учениям украинских пилотов на истребителях F-16.

Источник фото: vin.gov.ua

Португалия официально подтвердила свою готовность присоединиться к программе обучения украинских пилотов на истребителях F-16, – сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

«Португалия является участницей нашей танковой и авиационной коалиции. Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16», – сказал Зеленский.

Президент Украины также обсудил со своим португальским коллегой возможности расширения военно-технического сотрудничества, в частности по поставкам Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.