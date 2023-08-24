Португалія готова приєднатися до навчань українських пілотів на F-16 – Зеленський

Португалія долучиться до навчань українських пілотів на винищувачах F-16.

Джерело фото: vin.gov.ua

Португалія офіційно підтвердила свою готовність приєднатися до програми навчання українських пілотів на винищувачах F-16, – повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

«Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16», – сказав Зеленський.

Президент України також обговорив зі своїм португальським колегою можливості розширення військово-технічної співпраці, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.

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