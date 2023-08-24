АРМА отримало в управління рекордну суму арештованих коштів

Загальний розмір депозиту АРМА сягає вже понад 3,1 мільярди гривень.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що у співпраці з Національним банком України на депозитних рахунках Агентства розміщено арештовані кошти санкційної особи на суму 1,8 мільярда гривень. Про це йдеться на офіційному сайті АРМА.

У відомстві зазначають, що такий значний обсяг коштів АРМА отримало вперше у своїй історії, і тепер загальний розмір депозиту Нацагентства сягає рекордні понад 3,1 мільярди гривень.

У АРМА також додають, що грошові активи було перераховано незважаючи на перешкоди з боку фінансових установ, на рахунках яких розміщувалась арештована сума.

«Таким чином, АРМА вжито всіх необхідних заходів для того, щоб мільярди гривень підсанкційної особи було передано під контроль держави та використано для зміцнення обороноздатності.

Адже на ці кошти Нацагентство зможе придбати військові облігації, які є важливим джерелом фінансування Збройних сил.

Продовжуємо працювати для перемоги та зміцнення Незалежності нашої країни!», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що АРМА розпочало співпрацю з Дослідницькою службою Верховної Ради.

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