Парламент схвалив зміни щодо одноразової грошової допомоги військовослужбовцям

На яку одноразову грошову допомогу зможуть розраховувати військові: Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 24 серпня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, за яким змінюються умови відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських та рятувальників. Йдеться про законопроект 9638, авторами якого виступили народні депутати Давид Арахамія, Галина Третьякова, Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко та інші.

Зокрема, у цьому законі закладені зміни в умовах відпусток і грошового забезпечення військових, рятувальників і поліцейських (детальніше – за посиланням).

Також у Законі «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначать, що військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах:

50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби – тим, які звільняються з військової служби:

за станом здоров’я;

за власним бажанням під час дії воєнного стану (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України);

50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше – тим, які звільняються з військової служби:

у зв’язку із закінченням строку контракту;

за віком;

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

у зв’язку із виявленням однієї з підстав, зазначених у пунктах 1 і 9 частини другої статті 31 Закону України «Про розвідку»;

на підставах, визначених пунктом 1 частини другої статті 36 Закону України «Про розвідку»;

у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі;

у зв’язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності;

через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу);

за угодою сторін - у разі набуття військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років;

які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше – тим, які звільняються з військової служби за власним бажанням та через сімейні обставини або з інших поважних причин у мирний час, перелік яких визначається КМУ.

Військовослужбовцям військової служби за призовом осіб офіцерського складу одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення виплачується у разі звільнення з військової служби за такими підставами:

у зв’язку із закінченням установлених строків військової служби;

за станом здоров’я;

через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається КМУ (в мирний час);

у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

Одноразова грошова допомога, не виплачується військовослужбовцям у разі їх звільнення з військової служби зокрема через службову невідповідність; у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем; у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади; у зв’язку з встановленням невідповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби, визначеним у законі «Про військовий обов’язок і військову службу», чи визнанням його таким, що не пройшов випробування тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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