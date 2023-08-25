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Парламент одобрил изменения по единовременной денежной помощи военнослужащим

07:40, 25 августа 2023
На какую единоразовую денежную помощь могут рассчитывать военные: Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.
Парламент одобрил изменения по единовременной денежной помощи военнослужащим
Источник фото: armyinform.com.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 24 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому изменяются условия отпусков и денежного довольствия военнослужащих, полицейских и спасателей. Речь идет о законопроекте 9638, авторами которого выступили народные депутаты Давид Арахамия, Галина Третьякова, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко и другие.

В частности, в этом законе заложены изменения в условиях отпусков и денежного довольствия военных, спасателей и полицейских (подробнее – по ссылке).

Также в Законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» определят, что военнослужащим, кроме военнослужащих срочной военной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава, выплачивается единовременная денежная помощь в следующих размерах:

50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы – тем, которые увольняются с военной службы:

  • по состоянию здоровья;
  • по собственному желанию во время действия военного положения (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины);

50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более – тем, которые увольняются с военной службы:

  • в связи с истечением срока контракта;
  • по возрасту;
  • в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;
  • в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);
  • в связи с выявлением одного из оснований, указанных в пунктах 1 и 9 части второй статьи 31 Закона Украины «О разведке»;
  • по основаниям, определенным пунктом 1 части второй статьи 36 Закона Украины «О разведке»;
  • в связи с невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу;
  • в связи с отзывом мандата на право осуществления военной капелланской деятельности;
  • по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не изъявили желания продолжать военную службу);
  • по соглашению сторон – в случае приобретения военнослужащим права на пенсию за выслугу лет;
  • заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслуживших не менее 24 месяцев военной службы по контракту, не выразили желания продолжать военную службу во время особого периода;
  • проходящие военную службу по контракту, действие которого продлено сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или до объявления демобилизации, и выслуживших не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта, не выразили желания продолжать военную службу во время особого периода;
  • в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать военную службу по новому контракту военнослужащими, проходившими военную службу по контракту, заключенному на условиях, предусмотренных абзацем вторым части третьей статьи 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службу»;

25 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более – тем, которые увольняются с военной службы по собственному желанию и по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам в мирное время, перечень которых определяется КМУ.

Военнослужащим военной службы по призыву лиц офицерского состава единовременная денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного довольствия выплачивается в случае увольнения с военной службы по следующим основаниям:

  • в связи с истечением установленных сроков военной службы;
  • по состоянию здоровья;
  • по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется КМУ (в мирное время);
  • в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет.

Единовременная денежная помощь, не выплачивается военнослужащим в случае их увольнения с военной службы в частности из-за служебного несоответствия; в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим; в связи с установлением по результатам специальной проверки сведений, не отвечающих установленным законодательством требованиям для занятия должности; в связи с установлением несоответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы, определенным в законе «О воинской обязанности и военной службе», или признанием его не прошедшим испытание и т.п.

Автор: Наталья Мамченко

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