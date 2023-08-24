АРМА получило в управление рекордную сумму арестованных средств

Общий размер депозита АРМА достигает уже более 3,1 миллиарда гривен.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что в сотрудничестве с Национальным банком Украины на депозитных счетах Агентства размещены арестованные средства санкционного лица на сумму 1,8 миллиарда гривен. Об сказано на официальном сайте АРМА.

В ведомстве отмечают, что столь значительный объем средств АРМА получило впервые в своей истории, и теперь общий размер депозита Нацагентства достигает рекордных свыше 3,1 миллиарда гривен.

В АРМА также добавляют, что денежные активы были перечислены, несмотря на препятствия со стороны финансовых учреждений, на счетах которых размещалась арестованная сумма.

«Таким образом, АРМА приняты все необходимые меры для того, чтобы миллиарды гривен подсанкционного лица были переданы под контроль государства и использованы для укрепления обороноспособности.

Ведь на эти средства Нацагентство сможет приобрести военные облигации, являющиеся важным источником финансирования Вооруженных сил.

Продолжаем работать для победы и укрепления независимости нашей страны!», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что АРМА начало сотрудничество с Исследовательской службой Верховной Рады.

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