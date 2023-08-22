АРМА начало сотрудничество с Исследовательской службой Верховной Рады

Агентство по розыску и менеджменту активов подписало документ о сотрудничестве с Исследовательской службой при Верховной Раде Украины.
Стороны уже обсудили ближайшие планы, в частности, реализацию совместных проектов и тематических мероприятий.
Как отмечали в Агентстве, институт организовывает множество мероприятий с участием народных депутатов и международных проектов, к которым могут приобщаться специалисты АРМА.
«Обмен профессиональным опытом, прежде всего в области нормотворения, положительно повлияет при формировании государственной политики в сфере розыска и управления активами, в частности при разработке законопроектов и других нормативно-правовых актов. АРМА постоянно взаимодействует с парламентом и его структурами», - подчеркнули в Агентстве.
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