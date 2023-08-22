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АРМА начало сотрудничество с Исследовательской службой Верховной Рады

18:49, 22 августа 2023
Стороны уже обсудили ближайшие планы, в частности, реализацию совместных проектов и тематических мероприятий.
АРМА начало сотрудничество с Исследовательской службой Верховной Рады
Источник фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов подписало документ о сотрудничестве с Исследовательской службой при Верховной Раде Украины.

Стороны уже обсудили ближайшие планы, в частности, реализацию совместных проектов и тематических мероприятий.

Как отмечали в Агентстве, институт организовывает множество мероприятий с участием народных депутатов и международных проектов, к которым могут приобщаться специалисты АРМА.

«Обмен профессиональным опытом, прежде всего в области нормотворения, положительно повлияет при формировании государственной политики в сфере розыска и управления активами, в частности при разработке законопроектов и других нормативно-правовых актов. АРМА постоянно взаимодействует с парламентом и его структурами», - подчеркнули в Агентстве.

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