В «Киев Цифровой» обновили карту укрытий столицы

Пользоваться картой укрытий можно как онлайн, так и офлайн.

Фото: facebook.com/KyivDigital

Киевлянам сообщили, что в приложении «Киев Цифровой» обновили карту укрытий столицы. Об этом говорится на Facebook-странице «Киев Цифровой».

«Открывайте карту укрытий в меню «Больше сервисов» и в разделе «Безопасность», - говорится в сообщении.

Жителям Киева также напомнили, что пользоваться картой укрытий можно офлайн: для этого достаточно один раз зайти в приложение, когда есть Интернет. Карта автоматически загружается в фоновом режиме.

«Если в укрытии ненадлежащие условия или оно оказалось закрытым – оставляйте отзыв в приложении: выбираете укрытие и нажимаете «Сообщить о состоянии укрытия».

И главное: Не пренебрегайте своей безопасностью, направляйтесь в укрытие сразу, как услышали сигнал воздушной тревоги», - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в «Киев Цифровой» запустили цифровую карту для бесконтактной оплаты проезда смартфоном.

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