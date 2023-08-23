В «Киев Цифровой» обновили карту укрытий столицы

Киевлянам сообщили, что в приложении «Киев Цифровой» обновили карту укрытий столицы. Об этом говорится на Facebook-странице «Киев Цифровой».
«Открывайте карту укрытий в меню «Больше сервисов» и в разделе «Безопасность», - говорится в сообщении.
Жителям Киева также напомнили, что пользоваться картой укрытий можно офлайн: для этого достаточно один раз зайти в приложение, когда есть Интернет. Карта автоматически загружается в фоновом режиме.
«Если в укрытии ненадлежащие условия или оно оказалось закрытым – оставляйте отзыв в приложении: выбираете укрытие и нажимаете «Сообщить о состоянии укрытия».
И главное: Не пренебрегайте своей безопасностью, направляйтесь в укрытие сразу, как услышали сигнал воздушной тревоги», - добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в «Киев Цифровой» запустили цифровую карту для бесконтактной оплаты проезда смартфоном.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.