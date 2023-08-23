У «Київ Цифровий» оновили мапу укриттів столиці

Користуватися мапою укриттів можна як онлайн, так і офлайн.

Фото: facebook.com/KyivDigital

Киянам повідомили, що у застосунку Київ Цифровий оновили мапу укриттів столиці. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Київ Цифровий».

«Відкривайте мапу укриттів у меню «Більше сервісів» та в розділі «Безпека», - сказано у повідомленні.

Жителям Києва також нагадали, що користуватися мапою укриттів можна офлайн: для цього достатньо один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.

«Якщо в укритті неналежні умови або ж воно виявилось зачиненим – лишайте відгук у застосунку: обираєте укриття і натискаєте «Повідомити про стан укриття».

І головне: Не нехтуйте своєю безпекою, прямуйте в укриття одразу як почули сигнал повітряної тривоги», - додали у повідомленні.

Раніше ми писали, що у «Київ Цифровий» запустили цифрову карту для безконтактної оплати проїзду смартфоном.

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