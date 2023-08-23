Київські митники виявили у посилці, яка прямувала до Британії, рідкісні бронзові артефакти Київської Русі: фото

Усі артефакти автентичні, виготовлені із бронзи з використанням технологій доіндустріального періоду.

Київські митники запобігли незаконному переміщенню за кордон поштовим відправленням семи деталей холодної зброї та її оздоблення ІІ-ХІІ ст. н.е., які мають значну історичну та культурну цінність. Металеві предмети з ознаками старовини були виявлені київськими митниками під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України (м.Умань) до Великої Британії. Про це повідомляє Київська митниця.

Як визначили у Національному військово-історичному музеї України, дані предмети є деталями холодної зброї та елементами її оздоблення. З-поміж усіх предметів експерти виділили два рідкісних, що можуть бути віднесені навіть до Музейного фонду через значну культурну та історичну цінність.

Це регіональний різновид бронзового наконечника від піхв меча (бутероль) та бронзова трьохлисна накладка, що оздоблювала перев’язь або піхви меча — "триксель". Обоє — періоду Київської Русі, Х-ХІ ст. н.е.

Бутероль декорований ажурним зображенням птаха, в якому деталізовано голову, дзьоб, очі та пір’я, а композиція трикселя представлена переплетенням тулубів трьох драконів (або змій).

Інші артефакти за сукупністю всіх характеристик теж цікаві:

відносно рідкісна бронзова фібула-брошка з виїмчастою емаллю (провінціальний Рим ІІ-ІІІ ст. н.е.),

рідкісний різновид бронзового навершя руків’я меча романського походження з орнаментом ( ХІ-ХІІ ст. н.е.),

перехрестя руків’я меча та основа двоскладового навершя від руків’я меча (ХІ-ХІІ ст. н.е.)

головка двоскладового навершя руків’я меча (ХІ-ХІІ ст. н.е.).

Усі артефакти автентичні, виготовлені із бронзи з використанням технологій доіндустріального періоду.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України.

Такого дозволу митникам надано не було.

Стосовно громадянки, яка відправляла рідкісні цінності за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Артефакти вилучено.

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