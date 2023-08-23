Киевские таможенники обнаружили в посылке, направлявшейся в Британию, редкие бронзовые артефакты Киевской Руси: фото

Все артефакты аутентичны из бронзы с использованием технологий доиндустриального периода.

Киевские таможенники предотвратили незаконное перемещение за границу почтовым отправлением семи деталей холодного оружия и его отделки ІІ-ХІІ ст. н.э., имеющие значительную историческую и культурную ценность. Металлические предметы с признаками старины были обнаружены киевскими таможенниками во время таможенного контроля международного почтового отправления, следовавшего из Украины (г.Умань) в Великобританию. Об этом сообщает Киевская таможня.

Как определили в Национальном военно-историческом музее Украины, данные предметы являются деталями холодного оружия и элементами его украшения. Из всех предметов эксперты выделили два редких, которые могут быть отнесены даже в Музейный фонд из-за значительной культурной и исторической ценности.

Это региональная разновидность бронзового наконечника от влагалищ меча (бутероль) и бронзовая трехлистная накладка, украшавшая перевязь или ножны меча - "триксель". Оба - периода Киевской Руси, Х-ХІ ст. н.е.

Бутероль декорирован ажурным изображением птицы, в которой детализированы голова, клюв, глаза и перья, а композиция трикселя представлена переплетением туловищ трех драконов (или змей).

Другие артефакты по совокупности всех характеристик тоже интересны:

относительно редкая бронзовая фибула-брошь с выемчатой эмалью (провинциальный Рим II-III вв. н.э.),

редкая разновидность бронзового навершия рукоятки меча романского происхождения с орнаментом ( XI-XII вв. н.э.),

перекресток рукоятки меча и основа двухсложного навершия от рукоятки меча (ХІ-ХІІ ст. н.э.)

головка двухсложного навершия рукоятки меча (XI-XII вв. н.э.).

Все артефакты аутентичны из бронзы с использованием технологий доиндустриального периода.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины.

Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.

Относительно гражданки, отправлявшей редкие ценности за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Артефакты изъяты.

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