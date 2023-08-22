Украинцев предупредили о продолжении жары, но будут и дожди

В некоторых областях прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

Укргидрометцентр прогнозировал погоду на 23-25 августа. В южных регионах температура поднимется до 35 градусов, а на остальной территории градусники будут показывать 29°.

В следующие трое суток в стране будет преобладать погода без осадков, лишь возле Карпат и на северо-востоке страны местами будут кратковременные дожди с грозами.

Температура на юге ночью 17-23 °, днем 28-35 °; на остальной территории ночью 13-20°, днем 24-29°, в Закарпатье, в центральных и восточных областях до 32°.

В пятницу преимущественно без осадков. Температура в южной части ночью 18-23 °, днем 27-33 °; в северо-восточных областях ночью 10-15°, днем 22-27°; на остальной территории ночью 12-18°, днем 24-30°.

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