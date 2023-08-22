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Рада судей обратится к Кабмину о возможности выезда за границу женщин-судей с целью лечения и посещения родственников, а также судей-военнослужащих, мобилизованных в ВСУ

Рада судей Украины решила обратиться в Кабмин о возможности выезда за границу невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей во время отпуска с целью лечения и посещения родственников.

Верховный Суд сможет обращаться к субъектам правотворческой деятельности с предложениями по изменениям в нормативно-правовые акты, – Рада приняла закон

Также принятый 24 августа закон о правотворческой деятельности определяет, что суд для преодоления правового пробела может применять аналогию закона и аналогию права.

Рада одобрила изменения условий отпусков и денежного довольствия военных, спасателей и полицейских

24 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект Арахамии и Третьяковой, которым изменяются условия предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

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Украинцев предупредили о продолжении жары, но будут и дожди

23:57, 22 августа 2023
В некоторых областях прогнозируются кратковременные дожди с грозами.
Украинцев предупредили о продолжении жары, но будут и дожди
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Укргидрометцентр прогнозировал погоду на 23-25 августа. В южных регионах температура поднимется до 35 градусов, а на остальной территории градусники будут показывать 29°.

В следующие трое суток в стране будет преобладать погода без осадков, лишь возле Карпат и на северо-востоке страны местами будут кратковременные дожди с грозами.

Температура на юге ночью 17-23 °, днем 28-35 °; на остальной территории ночью 13-20°, днем 24-29°, в Закарпатье, в центральных и восточных областях до 32°.

В пятницу преимущественно без осадков. Температура в южной части ночью 18-23 °, днем 27-33 °; в северо-восточных областях ночью 10-15°, днем 22-27°; на остальной территории ночью 12-18°, днем 24-30°.

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