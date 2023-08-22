Украина планирует создать еще 9 пунктов пропуска на границе с ЕС – Шмыгаль

Также Украина реализует пилотный проект на польско-украинской границе, когда на одном пункте пропуска будут работать представители обоих государств.

Источник фото: kmu.gov.ua

Украина планирует создать еще 9 пунктов пропуска и модернизацию 13 на границе с ЕС. Об этом отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Правительства 22 августа.

По его словам, в рамках улучшения работы украинско-европейской границы Правительство ставит три ключевых задачи.

«Первое – развитие пограничной инфраструктуры. В частности, сети автомобильных пунктов пропуска. В настоящее время на границе с ЕС их функционирует 21. Три из них открыты во время полномасштабной войны. В планах создание еще девяти пунктов пропуска и модернизация тринадцати», — сообщил Денис Шмыгаль.

Больше всего работ, по его словам, планируется провести на границе с Польшей. Есть договоренность о получении Украиной 160 млн евро льготного кредита от польских партнеров для обновления дорог, пунктов пропуска, закупки сканеров.

«Также на прошлой неделе во время визита правительственной делегации в Бухарест договорились с Румынией, что будем вместе развивать подъездные пути и железнодорожную инфраструктуру, будем двигаться к упрощению пограничного контроля», - добавил Премьер-министр.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что румынское направление является ключевым для украинского экспорта. Есть договоренности с румынской стороной о перегрузке украинской продукции в морских и речных портах Румынии и о сотрудничестве в Дунайских портах.

«Вторая задача – совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС. То есть, будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе. Во время визита в Бухарест Украина сделала соответствующее предложение и Румынии», — отметил глава Правительства.

Третья задача, как отметил Премьер-министр, - продолжение реализации «таможенного безвиза» со странами Евросоюза. За десять месяцев работы безвиза уже оформлено 15 тыс. транзитных деклараций в обе стороны: «Теперь есть задача перевести таможни на новое программное обеспечение, чтобы соответствовать европейским стандартам».

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