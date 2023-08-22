Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС – Шмигаль

Також Україна реалізує пілотний проект на польсько-українському кордоні, коли на одному пункті пропуску працюватимуть представники обох держав.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Україна планує створення ще 9 пунктів пропуску та модернізацію 13 на кордоні з ЄС. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 22 серпня.

За його словами, у рамках покращення роботи українсько-європейського кордону Уряд ставить три ключові завдання.

«Перше — розбудова прикордонної інфраструктури. Зокрема, мережі автомобільних пунктів пропуску. Наразі на кордоні з ЄС їх функціонує 21. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах — створення ще дев’яти пунктів пропуску та модернізація тринадцяти», — повідомив Денис Шмигаль.

Найбільше робіт, за його словами, планується провести на кордоні з Польщею. Є домовленість про отримання Україною 160 млн євро пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів.

«Також минулого тижня під час візиту урядової делегації до Бухаресту домовилися з Румунією, що будемо разом розвивати під’їзні шляхи та залізничну інфраструктуру, будемо рухатися до спрощення прикордонного контролю», — додав Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що румунський напрямок є ключовим для українського експорту. Є домовленості з румунською стороною про перевантаження української продукції в морських та річкових портах Румунії та про співробітництво в Дунайських портах.

«Друге завдання — спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Тобто, буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції в європейський простір, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проект реалізуємо на польсько-українському кордоні. Під час візиту до Бухаресту Україна зробила відповідну пропозицію і Румунії», — зазначив очільник Уряду.

Третє завдання, як зауважив Прем’єр-міністр, — продовження реалізації «митного безвізу» з країнами Євросоюзу. За десять місяців роботи безвізу вже оформлено 15 тис. транзитних декларацій в обидва боки: «Тепер маємо завдання перевести митниці на нове програмне забезпечення, щоб відповідати європейським стандартам».

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