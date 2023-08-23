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Від 5 до 30 тисяч: які виплати отримують кияни-захисники і їхні сім'ї

00:10, 23 серпня 2023
Столиця цьогоріч надає матеріальну допомогу понад 31 тис. захисників з інвалідністю й іншим військовим.
Від 5 до 30 тисяч: які виплати отримують кияни-захисники і їхні сім'ї
Фото: УП
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Цьогоріч Київ надає матеріальну допомогу понад 31 тисячі захисників з інвалідністю та іншим військовим. Виплати складають від 5000 до 30 000 гривень. Про це повідомляє КМДА.

«Міська влада постійно вдосконалює систему надання допомоги нашим захисникам і захисницям та членам їхніх сімей. Зокрема, понад 31 тисячі киян-учасників АТО, захисників і захисниць з інвалідністю цього року отримали щорічну матеріальну допомогу. Місто вже виплатило близько 173 мільйони гривень», - йдеться у повідомленні.

Столиця щорічно виплачує:

  • киянам-учасникам АТО - по 5 тисяч гривень,
  • киянам-учасникам АТО, захисникам і захисницям з інвалідністю I групи - по 30 тисяч гривень
  • киянам-учасникам АТО, захисникам і захисницям з інвалідністю II групи - по 20 тисяч гривень.

Усього у 2023 році киянам цих категорій виплатять понад 295 мільйонів гривень, зазначають в КМДА.

Загалом міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на поточний рік передбачено понад 555 мільйонів гривень на виплату матеріальної допомоги киянам-захисникам і захисницям, а також їхнім сім’ям.

«Допомогу з міського бюджету отримують члени сімей киян-учасників АТО, Героїв Небесної Сотні та захисників і захисниць України. По 10 465 гривень Київ щомісячно виплачує непрацездатним батькам, дружинам/чоловікам, неодруженим повнолітнім дітям з інвалідністю з дитинства I та II груп або людям з інвалідністю I групи. Протягом 2023 року місто вже виплатило адресну матеріальну допомогу на загальну суму близько 35 мільйонів гривень членам сімей киян-учасників АТО, Героїв Небесної сотні та захисників і захисниць України. До кінця року ця сума збільшиться до майже 65 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні КМДА.

Щоб отримати ці види допомоги, потрібно звернутися до Департаменту соціальної політики КМДА або Центрів надання адміністративних послуг. Також можна звернутися для консультації до КБУ «Київський міський центр надання допомоги учасника АТО» («Київ Мілітарі Хаб») за адресою: вул. Бастіонна, 11) або за телефоном гарячої лінії 0800-300-633.

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