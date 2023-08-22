$10 000 за довідку про інвалідність: на Київщини викрили злочинну схему

За гроші зловмисник також обіцяв перевести військовослужбовця на військову службу до Київської області.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У Київській області правоохоронці викрили 36-річного чоловіка, який вступивши в змову зі службовими особами військкомату одного із районів області сприяли в покращенні умов несення служби за грошові кошти. Про це йдеться пресслужбі поліції регіону.

Зазначається, що зловмисник вимагав від родичів військовослужбовця хабар у розмірі 10 000 доларів за те, що його переведуть на військову службу до Київської області.

«Також, він повинен був вирішити питання про надання військовому 2 групи інвалідності», - сказано у повідомленні.

Слідчі за процесуальним керівництвом Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили зловмиснику про підозру за фактом зловживання впливом (ч.3 ст. ст.369-2 ККУ). Максимальний термін покарання – 8 років позбавлення волі.

Наразі, вирішується питання про обрання підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми писали, що у низці військово-лікарських комісій Вінницької, Черкаської та Київської областей проходять слідчі дії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.