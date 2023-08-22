$10 000 за справку об инвалидности: в Киевской области разоблачили преступную схему

За деньги злоумышленник также обещал перевести военнослужащего на военную службу в Киевскую область.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Киевской области правоохранители разоблачили 36-летнего мужчину, который, вступив в сговор со должностными лицами военкомата одного из районов области, способствовали улучшению условий несения службы за денежные средства. Об этом говорится в пресс-службе полиции региона.

Отмечается, что злоумышленник требовал от родственников военнослужащего взятку в размере 10 000 долларов за то, что его переведут на военную службу в Киевскую область.

«Также он должен был решить вопрос о предоставлении военном 2 группы инвалидности», - сказано в сообщении.

Следователи по процессуальному руководству Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили злоумышленнику о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч.3 ст. ст.369-2 УК). Максимальный срок наказания – 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в ряде военно-врачебных комиссий Винницкой, Черкасской и Киевской областей проходят следственные действия.

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