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В ряде военно-врачебных комиссий Винницкой, Черкасской и Киевской областей проходят следственные действия

16:14, 22 августа 2023
ГБР проводит следственные действия в военкоматах и ВЛК для выявления фактов коррупции.
В ряде военно-врачебных комиссий Винницкой, Черкасской и Киевской областей проходят следственные действия
Источник фото: dbr.gov.ua

Во исполнение решения СНБО Государственное бюро расследований совместно с другими правоохранительными органами проводит ряд процессуальных действий в Территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях во многих регионах страны.

Как отметили в ГБР, сегодня, 22 августа, проходят обыски в ряде ВВК Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки.

«В общей сложности установлено 388 человек в отношении которых есть сомнения в законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела и тому подобное», - рассказали в ГБР.

Уголовные производства возбуждены по ряду статей, в том числе по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения).

В конце прошлой недели в Одесской и Николаевской областях, а также в Херсонском и Бериславском районных Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки работники ГБР уже провели 15 обысков. Заведения проверяются на возможные коррупционные действия персонала во время проведения всеобщей мобилизации, незаконное «освобождение» от мобилизации офицеров запаса и других военнообязанных лиц.

«В ходе предварительных проверок уже выявлены нередкие факты злоупотреблений военкомов и безосновательного снятия с военного учета офицеров запаса на основании фиктивных справок военно-больничных комиссий. В настоящее время по результатам проверок трем должностным лицам военкоматов сообщено о подозрениях», - отметили в Бюро.

Следственные действия продолжаются.

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