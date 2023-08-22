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У низці військово-лікарських комісій Вінницької, Черкаської та Київської областей проходять слідчі дії

16:14, 22 серпня 2023
ДБР проводить слідчі дії у військкоматах та ВЛК для виявлення фактів корупції
У низці військово-лікарських комісій Вінницької, Черкаської та Київської областей проходять слідчі дії
Джерело фото: dbr.gov.ua

На виконання рішення РНБО Державне бюро розслідувань спільно з іншими правоохоронними органами проводить низку процесуальних дій у Територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях у багатьох регіонах країни.

Як зазначили у ДБР, сьогодні, 22 серпня, відбуваються обшуки у низці ВЛК Вінницької, Черкаської та Київської областей. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки.

«Загалом встановлено 388 осіб відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо», - розповіли у ДБР.

Кримінальні провадження порушені за низками статей, у тому числі за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).

Наприкінці минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Бериславському районних Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки працівники ДБР вже провели 15 обшуків. Заклади перевіряються на можливі корупційні дії персоналу під час проведення загальної мобілізації, незаконне «звільнення» від мобілізації офіцерів запасу та інших військовозобов’язаних осіб.

«В ході попередніх перевірок вже виявлено непоодинокі факти зловживань воєнкомів та безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок військово-лікарняних комісій. Наразі за результатами перевірок трьом посадовим особам військкоматів повідомлено про підозри», - зауважили у Бюро.

Слідчі дії тривають.

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