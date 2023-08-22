Реєстрація нотаріусів в ЄСІТС: що важливо знати

Нотаріусам роз’яснили питання реєстрації в ЄСІТС та вказали на деякі особливості.

У Електронному суді пояснили питання реєстрації нотаріусів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі. Про це йдеться на Facebook-сторінці Електронного суду.

Зазначається, що відповідно до норм процесуального законодавства України нотаріуси мали зареєструватися в ЄСІТС з початку функціонування системи або окремо впровадженої її підсистеми, що забезпечує таку можливість, тобто з 05.10.2021 (згідно з опублікованим Вищою радою правосуддя оголошенням в газеті «Голос України» від 04.09.2021 № 168 (7668) про початок функціонування трьох підсистем ЄСІТС: Електронний кабінет, Електронний суд та підсистеми відеоконференцзв’язку).

Разом з тим, суб’єкти владних повноважень, які за законом зобов’язані зареєструвати офіційні електронні адреси в ЄСІТС, зволікали з виконанням свого обов’язку, тому Верховна Рада України прийняла Закон України № 3200-IX, який містить наразі вже достатньо важелів і стимулів щодо спонукання таких суб’єктів до реєстрації в ЄСІТС.

«Важливий момент: Закон № 3200-IX набирав чинності з 21.07.2023 року, але вводиться в дію через 90 днів з дня його опублікування (тобто з 21.10.2023).

Додатково: процедура обов'язкової реєстрації юридичних осіб (приватної форми власності) в ЄСІТС розпочне діяти через 7 місяців з дня опублікування цього Закону (тобто з 21.02.2024).

Для всіх нотаріусів та юридичних осіб в Україні ця інформація є надзвичайно важливою для вчасної та успішної роботи у новій судовій інформаційно-телекомунікаційній системі», - сказано у повідомленні.

Раніше у Мін’юсті надали роз'яснення щодо реєстрації нотаріусів в ЄСІТС.

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