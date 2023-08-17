У Мін’юсті надали роз'яснення щодо реєстрації нотаріусів в ЄСІТС

З метою формування єдиної практики застосування законодавства у Мін’юсті надали роз'яснення.

Зображення: freepik.com

У Міністерстві юстиції надали роз'яснення нотаріусам щодо їхньої реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

«З метою формування єдиної практики застосування законодавства Міністерством юстиції України надано роз'яснення щодо реєстрації нотаріусів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Детальніше у листі Міністерства юстиції України № 107341/5180-11.2.1-23/37.1 від 15.08.2023», - сказано у повідомленні Південного міжрегіонального управління Мін'юсту.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.