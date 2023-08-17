Ще три держави Балтії приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Естонія, Латвія та Литва приєдналися до безпекових гарантій для України.

Джерело фото: BBC

Естонія, Латвія та Литва приєднуються до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Про це йдеться в спільній заяві прем’єр-міністрів трьох країн.

«Ми продовжимо допомагати Україні до перемоги. Ми будемо підтримувати Україну на шляху до членства в НАТО та ЄС», – йдеться в повідомленні.

Так, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас опублікувала заяву спільно з прем’єром Латвії та прем’єркою Литви про приєднання до декларації G7.

«Ми будемо працювати з Україною у рамках цієї міжнародної рамки, щоб створити безпекові зобов’язання та механізми, які допоможуть Україні якнайшвидше перемогти у цій війні, підтримувати економічну стабільність та відбудову, забезпечити реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху», – зазначається у заяві.

Раніше, прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявляв, що Латвія приєдналася до Декларації G7 щодо підтримки України. «Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну у боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно», – сказав прем’єр Латвії.

Джерело фото: Twitter / Kaja Kallas

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