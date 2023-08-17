Еще три государства Балтии присоединились к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

Эстония, Латвия и Литва присоединились к гарантиям безопасности для Украины.

Источник фото: BBC

Эстония, Латвия и Литва присоединяются к декларации G7 по поддержке гарантий безопасности для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров трех стран.

«Мы продолжим помогать Украине до победы. Мы будем поддерживать Украину на пути к членству в НАТО и ЕС», – говорится в сообщении.

Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала заявление совместно с премьером Латвии и премьером Литвы о присоединении к декларации G7.

"Мы будем работать с Украиной в рамках этой международной рамки, чтобы создать обязательства по безопасности и механизмы, которые помогут Украине как можно быстрее победить в этой войне, поддерживать экономическую стабильность и восстановление, обеспечить реализацию реформ, устойчивость и продвижение на ее европейском и евроатлантическом пути", - отмечается в заявлении.

Ранее, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что Латвия присоединилась к Декларации G7 по поддержке Украины. «Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется», – сказал премьер Латвии.

Источник фото: Twitter / Kaja Kallas

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